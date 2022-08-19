"Ситуацию не меняют". Реакция Литвы на российские гиперзвуковые ракеты в Калининграде

Размещение российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Калининграде ситуацию не меняют. Об этом заявил BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Delfi.

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По его словам, номинальная угроза России для ее соседей существует всегда, но от разворачивания гиперзвуковых ракет в Калининграде она выше не стала.

"Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины. Оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют", – сказал Анушаускас.

Он также считает, что после широкомасштабного вторжения России в Украину военный потенциал Калининграда значительно снизился.

"Не нужно представлять, что Калининград остался в стороне, когда против Украины стягиваются ресурсы со всей России. Калининград не остался в стороне, эти ресурсы из него брали и берут", – объяснил литовский министр.

Журналисты отмечают, что РФ приняла "Кинжалы" на вооружение в 2018 году, а российский диктатор Владимир Путин называл их "идеальным оружием".

При этом многие эксперты говорят, что это – лишь слегка модифицированная версия воздушного базирования ракеты "Искандер" наземного базирования. "Искандер", как и все баллистические ракеты развивает гиперзвуковую скорость на определенном участке полета, однако не обладает характерной для гиперзвуковых ракет маневренностью.

18 августа сообщалось, что Россия развернула гиперзвуковые ракеты "Кинжал" у границ Польши и Литвы.

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Марк Сировой

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