Россия развернула гиперзвуковые ракеты "Кинжал" у границ Польши и Литвы
Минобороны России заявило, что разместило авиационную группировку с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на авиабазе Чкаловск в Калининградской области, сообщает Associated Press.
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Согласно заявлению военного ведомства страны-агрессора, три истребителя МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" прибыли на авиабазу Чкаловск в Калининградской области в рамках "дополнительных мер стратегического сдерживания" и "будут поставлены на круглосуточное боевое дежурство".
"Кинжал", принятый на вооружение ВС РФ в 2018 году, предположительно, имеет дальность около 2000 км и полетную скорость в 10 раз выше скорости звука, что затрудняет его перехват. Считается, что носителями этого оружия могут быть МиГ-31, специально для этого переоборудованные.
Калининградская область – самая западная территория РФ, она непосредственно граничит с Польшей и Литвой, которые являются членами НАТО.
- Россия впервые применила против Украины гиперзвуковое оружие еще в марте. Гиперзвуковая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно перехватить.
- В мае в Пентагоне заявили, что за первые месяцы вторжения Россия использовала против Украины до 10-12 гиперзвуковых ракет.
- В начале августа Россия применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для обстрела военных объектов возле Винницы.
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