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Сивохо: Четверо отказались возвращаться в Украину из-за семьи

Сивохо: Четверо отказались возвращаться в Украину из-за семьи - Фото
Сергей Сивохо (Фото: скриншот twitter.com/HromadskeUA)
29.12.2019, 17:02

Людей из украинского списка, оставшихся на оккупированных территориях, освободили из заключения, сказал советник секретаря СНБО

Сегодня, 29 декабря, в рамках обмена Украина вернула 76 своих граждан, а отдала - 127 удерживаемых. Об этом рассказал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в интервью hromadske.

Он отметил, что обмен происходил по формуле 80 (четверо из них после обмена захотели остаться из-за семей на Донбассе) на 141 (14 из них решили остаться на подконтрольной Украине территории). Сивохо, уточнив у представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерии Лутковской, назвал эти цифры, но сказал, что точные данные назовут потом.

По словам Сивохо, четверо оставшихся на оккупированной территории из-за своих семей, освобождены из мест заключения.

  • Сегодня на линии разграничения на Донбассе произошел масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами.
  • Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.
  • Все детали - в хронике LIGA.net.

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обмен Сергей Сивохо
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