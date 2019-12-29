Сивохо: Четверо отказались возвращаться в Украину из-за семьи

Сергей Сивохо (Фото: скриншот twitter.com/HromadskeUA)

Сегодня, 29 декабря, в рамках обмена Украина вернула 76 своих граждан, а отдала - 127 удерживаемых. Об этом рассказал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в интервью hromadske.

Он отметил, что обмен происходил по формуле 80 (четверо из них после обмена захотели остаться из-за семей на Донбассе) на 141 (14 из них решили остаться на подконтрольной Украине территории). Сивохо, уточнив у представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерии Лутковской, назвал эти цифры, но сказал, что точные данные назовут потом.

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5 — hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019

По словам Сивохо, четверо оставшихся на оккупированной территории из-за своих семей, освобождены из мест заключения.

Сегодня на линии разграничения на Донбассе произошел масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами.

Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.

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