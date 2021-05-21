Скандал из-за крымских татар. МИД Украины вызвал посла Португалии

На фоне скандала с заявлением ЕС и крымскими татарами Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Португалии Антониу Машаду. О вызове дипломата сообщает пресс-служба МИД.

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В МИД пишут, что посла пригласили для обсуждения позиции Португалии в связи з подготовкой заявления ЕС и ОБСЕ о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму.

Вчера СМИ сообщали, что Португалия заблокировала упоминание в этом заявлении 77-й годовщины депортации крымских татар.

Как отмечается, первый замглавы МИД Эмине Джапарова детально проинформировала посла о трагических событиях 1944 года, когда тоталитарный советский режим насильственно депортировал крымских татар. По ее словам, сегодня оккупационная администрация РФ в худших традициях Советского Союза продолжает репрессии против крымских татар.

Джапарова надеется, что Португалия как главенствующее ныне в ЕС государство будет остро осуждать преступления советского тоталитаризма и осознает важность почтения его жертв.

Машаду в свою очередь заявил, что Португалия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также подчеркнул важность распространения правды о преступлениях прошлого и современности, а также почтения жертв.

18 мая 1944 года советская власть начала геноцид крымских татар – около 200 000 представителей этого народа были насильственно депортированы из Крыма в Среднюю Азию, десятки тысяч человек погибли.

18 мая 2021-го, в День памяти жертв геноцида – депортации крымских татар, президент Владимир Зеленский подал в Раду как неотложный законопроект о коренных народах Украины.

Марк Сировой

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