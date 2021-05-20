Португалия заблокировала упоминание о депортации крымских татар в заявлении ЕС – СМИ

Португалия заблокировала упоминание о 77-й годовщине депортации крымских татар в заявлении Евросоюза по оккупированному Крыму. Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

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Журналист подчеркнул, что заявление ЕС по Крыму будет сделано в ОБСЕ. При этом ранее в соответствующих заявлениях всегда было упоминание о трагических событиях 1944-го.

"Вчера Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано ЕС в ОБСЕ. В предыдущих заявлениях всегда упоминались события 18-20 мая 1944 года", – написал Джозвяк.

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Оксана Житнюк

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