Скандал с бронированием: владелец "Исландии" Петров уволился с мемориального военного кладбища

Владимир Петров (Фото: его Facebook-страница)

20 января Национальное военное мемориальное кладбище уволило основного владельца и ведущего телеканала "Исландия" Владимира Петрова по его собственному желанию. Об этом сообщили в государственном учреждении.

"Увольнение произошло на основании личного заявления работника и оформлено в установленном законодательством порядке", – отметили в сообщении.

Читайте также Построить нельзя отложить: что происходит с военными кладбищами в Украине

Петров занимал должность ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий.

Ранее, 12 января, народный депутат от Голоса Ярослав Железняк заявил, что Петров с 31 июля 2025 года был сотрудником Национального военного кладбища, имел благодаря этому бронирование до 21 января 2026-го и получил 70 000 зарплаты из государственного бюджета.

16 числа глава Министерства по делам ветеранов, которому подчиняется мемориальное кладбище, Наталья Калмыкова сообщила, что ведомство инициировало служебное расследование работы руководства этого государственного учреждения после информации о бронировании Петрова.

По данным Железняка, другой ведущий "Исландии", Сергей Иванов, также был забронирован, но в частной компании STARTEC INDUSTRIES, являющейся подрядчиком государственных энергетических компаний, в том числе Энергоатома. О разоблачении масштабной коррупции на нем в ноябре 2025 года сообщили правоохранители в рамках операции "Мидас" (это дело более известно как Миндичгейт).