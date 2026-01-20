Скандал з бронюванням: власник "Ісландії" Петров звільнився з меморіального військового кладовища

Володимир Петров (Фото: його Facebook-сторінка)

20 січня Національне військове меморіальне кладовище звільнило основного власника та ведучого телеканалу "Ісландія" Володимира Петрова за його власним бажанням. Про це повідомили у державній установі.

"Звільнення відбулося на підставі особистої заяви працівника та оформлене у встановленому законодавством порядку", – зауважили у повідомленні.

Петров обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

Раніше, 12 січня, народний депутат від Голосу Ярослав Железняк заявив, що Петров з 31 липня 2025 року був співробітником Національного військового кладовища, мав завдяки цьому бронювання до 21 січня 2026-го й отримав 70 000 зарплати з державного бюджету.

16 числа глава Міністерства у справах ветеранів, якому підпорядковується меморіальне кладовище, Наталія Калмикова повідомила, що відомство ініціювало службове розслідування роботи керівництва цієї державної установи після інформації про бронювання Петрова.

За даними Железняка, інший ведучий "Ісландії", Сергій Іванов, також був заброньований, але у приватній компанії STARTEC INDUSTRIES, що є підрядником державних енергетичних компаній, зокрема Енергоатому. Про викриття масштабної корупції на ньому у листопаді 2025 року повідомили правоохоронці у межах операції "Мідас" (ця справа більш відома як Міндічгейт).