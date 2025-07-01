Львовская ОВА отреагировала на скандал с системой "Шлях" и подписью российского царя

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Львовская областная администрация заявила, что в первые месяцы полномасштабной войны не было возможности полностью проверять все организации, подававшие заявки в систему "Шлях", а решения о включении в нее принимались коллегиально. Таким образом ведомство ответило на расследование проекта NGL.media о выдаче разрешений вымышленной организации "Гуманитарная надежда нации", которая рассылала письма с подписью российского царя Александра III и гербом "Газпромбанка".

Областная администрация заявила, что в первые месяцы полномасштабного вторжения система "Шлях" не была технически адаптирована к условиям военного положения: доступ к реестрам (включая Реестр общественных объединений) был ограничен, не было законодательных ограничений для людей, выезжающих за границу в качестве водителей, а объем запросов "измерялся тысячами ежедневно".

По данным NGL.media, разрешения для этой фейковой организации были выданы осенью 2022 года, то есть через полгода после начала большой войны.

"На тот момент у государства не было программного обеспечения, которое позволяло бы проверять каждое обращение с необходимой глубиной. И мы, как областная администрация, действовали в рамках тогдашнего нормативного поля и имеющихся технических возможностей", – утверждает ОВА.

В ведомстве добавили, что решение о внесении людей в систему "Шлях" принималось коллегиально специальной комиссией, в которую входили представители различных ведомств, в том числе Государственной пограничной службы (ГПСУ), Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

По данным ОВА, в целом Комиссия предоставила право на пересечение границы более чем 50 000 человек – Государственная пограничная служба Украины установила, что срок пребывания за пределами Украины нарушили 1920 человек (3,7%).

"Не снимая с себя ответственности, хотим подчеркнуть: в условиях чрезвычайной ситуации возможны отдельные нарушения. Однако, выбирая между полной остановкой выездов (и срывом волонтерской помощи фронту) и риском отдельных нарушений, мы выбрали второе – чтобы армия не осталась без поддержки. Это [3,7% тех, кто не вернулся вовремя] свидетельствует о высокой сознательности людей и незначительном количестве нарушителей", – пояснила свою позицию областная администрация.

Она добавила, что продолжит сотрудничество с правоохранительными органами в расследовании подобных случаев.