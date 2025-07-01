Львівська ОВА відреагувала на скандал з системою "Шлях" та підписом російського царя

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Львівська обладміністрація заявила, що у перші місяці повномасштабної війни не було можливості повністю перевіряти всі організації, що подавались до системи "Шлях", а рішення про внесення до неї ухвалювалися колегіально. У такий спосіб відомство відповіло на розслідування проєкту NGL.media щодо видачі дозволів вигаданій організації "Гуманітарна надія нації", яка надсилала листи підписом російського царя Олександра III та гербом "Газпромбанку".

Обладміністрація заявила, що у перші місяці повномасштабного вторгнення система "Шлях" не була технічно адаптована до умов воєнного стану: доступ до реєстрів (у тому числі Реєстру громадських об'єднань) було обмежено, не було законодавчих обмежень для людей, які виїжджали за кордон як водії, а обсяг запитів "вимірювався тисячами щодня".

За даними NGL.media, дозволи для цієї фейкової організації видавались восени 2022-го, тобто через пів року після початку великої війни.

"На той момент у держави не було програмного забезпечення, яке б дозволяло перевіряти кожне звернення з необхідною глибиною. І ми, як обласна адміністрація, діяли в рамках тодішнього нормативного поля та наявних технічних можливостей", – стверджує ОВА.

У відомстві додали, що рішення про внесення людей до системи "Шлях" ухвалювалось колективно спеціальною комісією, входили представники різних відомств, зокрема з Державної прикордонної служби (ДПСУ), Служби безпеки України та Національної поліції.

За даними ОВА, у цілому Комісія надала право на перетин кордону понад 50 000 людей – ДПСУ встановило, що термін перебування за межами України порушили 1920 осіб (3,7%).

"Не знімаючи з себе відповідальності, хочемо наголосити – в умовах надзвичайної ситуації можливі окремі порушення. Однак, обираючи між повною зупинкою виїздів (і зривом волонтерської допомоги фронту) та ризиком поодиноких порушень ми обрали друге – щоб армія не залишилась без підтримки. Це [3,7% тих, хто не повернувся вчасно] свідчить про високу свідомість людей та незначну кількість порушників", – пояснила свою позицію обладміністрація.

Вона додала, що продовжить співпрацювати з правоохоронцями у розслідуванні таких випадків.