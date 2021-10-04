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Скандал с "выселением" журналистов из вагона: Арахамия говорит – "слуги" этого не просили

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 17:57
Скандал с
Арахамия и журналистки (Фото из Facebook Арахамии)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отреагировал на ситуацию с пересадкой журналистов в другой вагон поезда во время поездки в Трускавец. В своем Facebook Арахамия написал, что "слуги" не просили никого пересаживать и призвал Укрзализныцю больше не организовывать для них "специальных условий".

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Арахамия напомнил, что 30 сентября по дороге в Трускавец начальник поезда попросил двух журналисток – Анну Стешенко и Ольгу Москалюк – пересесть в соседний вагон, потому что Укрзализныця продала дважды одни и те же билеты.

"Нас эта история возмутила не менее, чем вас. Мы не просили никого пересаживать, не просили драить для нас вагоны и застилать постель. Мы так же, как и вы, против показухи и против того, чтобы пассажиров делить на людей и депутатов", – уверяет Арахамия.

Он написал, что в Трускавце обсудил данную ситуацию в журналистками и оплатил им обратную дорогу на самолете, "чтобы быстрее добраться домой и избавиться от неприятных воспоминаний". При этом глава фракции подчеркнул, что вины "слуг" в случившемся не было.

"А от себя прошу Укрзализныцю, чтобы это был последний случай, когда для нас устраивают какие-то специальные условия, о которых мы не просим... Поэтому давайте без показухи, за которую потом отдуваться нам", – добавил Арахамия.

Он также дополнил публикацию фотографией с журналистками на фоне самолета.

Укрзализныця отреагировала на публикацию, отметив, что ошибки и "задвоения" действительно все еще случаются.

Скандал с "выселением" журналистов из вагона: Арахамия говорит – "слуги" этого не просили

Скандал с "выселением" журналистов из вагона: Арахамия говорит – "слуги" этого не просили
  • 30 сентября двух журналистов, которые ехали освещать совещание фракции Слуга народа в Трускавец, попросили пересесть в другой вагон из-за того, что депутаты СН захотели занять их места. Начальник поезда показал журналисткам телеграмму-"предупреждение", в которой было указано, что пересадка необходима "в связи с организованной групповой поездкой".
  • 1 октября фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента. В Трускавец пригласили представителей Офиса президента, правительства и  силовых ведомств – в частности, генпрокурора и главу Службы безопасности. Также на съезде прошло награждение нардепов в 16 номинациях в рамках премии "Слугам по заслугам".
Оксана Житнюк
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Слуга народа укрзализныця Давид Арахамия трускавец
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