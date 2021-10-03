"Слугам по заслугам". В Трускавце раздали награды нардепам президентской фракции

На съезде фракции Слуга народа прошло награждение нардепов в 16 номинациях в рамках премии "Слугам по заслугам". Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

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Нардепы, получившие награды:

– "Ответственность года" – Игорь Копытин, не пропустил ни одного заседания Рады;

– "Шаолинь года" – Николай Сольский, провел за трибуной парламента больше всего времени;

– "Настойчивость года" – Галина Третьякова, "несмотря на хейт, не сходила со своих позиций";

– "Евроинтегратор года" – Мария Мезенцева;

– "Децентрализатор года" – Виталий Безгин;

– "Красная кнопка года" – Людмила Буймистер, за голосования против принципиальных для фракции законопроектов;

– "Отец года" – Павел Сушко, за заботу о детях с особыми потребностями;

– "Инвест-няня года" – глава Временной следственной комиссии Рады по защите инвесторов Галина Янченко;

– в номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина за наиболее "болезненные" для депутатов законы;

– в номинации "Количество и качество" победил Даниил Гетманцев как глава комитета, проведшего наибольшее число реформ.

1 октября 2021 года фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента.

Вчера, 2 октября, в Трускавце собрали подписи нардепов из СН за отзыв с поста спикера Дмитрия Разумкова.

Денис Юдин

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