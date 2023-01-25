Скандал с закупками в Минобороны. Залужный призвал не перебрасывать вину на руководство
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на скандал с закупками продуктов питания для украинских военнослужащих. Он заявил, что в Минобороны и ВСУ исповедуется нулевая толерантность к коррупции, и посоветовал не перебрасывать вину подчиненных на руководителей.
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Залужный подчеркнул, что система военного управления должна быть непоколебимой – особенно в условиях войны.
"С началом полномасштабного вторжения потребности войск стремительно возросли. Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания. Военнослужащие Вооруженных Сил снабжены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве", – подчеркнул Залужный.
Он заявил, что в Минобороны и ВСУ "исповедуется нулевая толерантность к коррупции", поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование.
Также Залужный заявил, что перебрасывание ответственности или вины подчиненных на руководителей "не только вредит, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти".
- 21 января ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военных якобы в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. Минобороны назвало статью манипулятивной, но 24 января правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению Вячеслава Шаповалова.
- 25 января стало известно об увольнении директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.
- Резников сообщил, что после скандала собирается реформировать систему питания в армии.
- В Раде зарегистрировали законопроект №8381, который предлагает сделать оборонные закупки более открытыми.
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