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Скандал с закупками в Минобороны. Залужный призвал не перебрасывать вину на руководство

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 21:45
Скандал с закупками в Минобороны. Залужный призвал не перебрасывать вину на руководство - Фото
Валерий Залужный (фото: ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на скандал с закупками продуктов питания для украинских военнослужащих. Он заявил, что в Минобороны и ВСУ исповедуется нулевая толерантность к коррупции, и посоветовал не перебрасывать вину подчиненных на руководителей.

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Залужный подчеркнул, что система военного управления должна быть непоколебимой – особенно в условиях войны.

"С началом полномасштабного вторжения потребности войск стремительно возросли. Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания. Военнослужащие Вооруженных Сил снабжены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве", – подчеркнул Залужный.

Он заявил, что в Минобороны и ВСУ "исповедуется нулевая толерантность к коррупции", поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование.

Также Залужный заявил, что перебрасывание ответственности или вины подчиненных на руководителей "не только вредит, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти".

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Оксана Житнюк
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