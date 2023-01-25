Скандал с закупками в Минобороны. Залужный призвал не перебрасывать вину на руководство

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на скандал с закупками продуктов питания для украинских военнослужащих. Он заявил, что в Минобороны и ВСУ исповедуется нулевая толерантность к коррупции, и посоветовал не перебрасывать вину подчиненных на руководителей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Залужный подчеркнул, что система военного управления должна быть непоколебимой – особенно в условиях войны.

"С началом полномасштабного вторжения потребности войск стремительно возросли. Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания. Военнослужащие Вооруженных Сил снабжены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве", – подчеркнул Залужный.

Он заявил, что в Минобороны и ВСУ "исповедуется нулевая толерантность к коррупции", поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование.

Также Залужный заявил, что перебрасывание ответственности или вины подчиненных на руководителей "не только вредит, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти".

Читайте также: Яйцо по 17 грн. Как работают оборонные закупки во время войны и когда их откроют

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.