Скандал в Чехии: у Земана опровергают признание Крыма российским

Милош Земан (Фото: EPA)

Президент Чехии Милош Земан не признавал Крым российским и считает его аннексию незаконной. Об этом сообщает Радио Прага со ссылкой на пресс-секретаря Земана Иржи Овчарека.

По словам Овчарека, позиция Земана "остается прежней: аннексия Крыма была и является незаконной".

Вчера пророссийская крымскотатарская организация "Къырым бирлиги", чьи представители посетили торжественный прием по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии, заявила в Facebook, что якобы Земан признал Крым частью России.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек отметил, что "не стал бы приглашать таких людей на мероприятия, организованные МИДом", но администрация президента не согласовывает приглашения с ведомством.

21 июня Земан заявил, что Украине и Западу "следует смириться" с захватом Крыма Россией.

членами делегации закарпатских русинов. обсудил вопрос предоставления Закарпатью "большей автономии" с 11 сентября Земан

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