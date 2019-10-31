Скандал в Чехии: у Земана опровергают признание Крыма российским

Президент Чехии Милош Земан не признавал Крым российским и считает его аннексию незаконной. Об этом сообщает Радио Прага со ссылкой на пресс-секретаря Земана Иржи Овчарека.
По словам Овчарека, позиция Земана "остается прежней: аннексия Крыма была и является незаконной".
Вчера пророссийская крымскотатарская организация "Къырым бирлиги", чьи представители посетили торжественный прием по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии, заявила в Facebook, что якобы Земан признал Крым частью России.
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек отметил, что "не стал бы приглашать таких людей на мероприятия, организованные МИДом", но администрация президента не согласовывает приглашения с ведомством.
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