Скандальный Олесь Довгий обогнал слугу народа

Олесь Довгий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп Олесь Довгий переизбирается в Верховную Раду, обгоняя своего соперника по округу Артема Петрощука от президентской партии Слуга народа. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Довгий баллотируется от 102 округа в Кировоградской области. На момент обработки 64, 86% протоколов он лидирует с 42,84% голосов. Петрощук проигрывает с 25,77%.

Якобы кандидат от Слуги народа с неавторизированной страницы написал в Facebook, что, по его мнению, его команде "просто не хватило времени".

"На этот раз Довгий вел кампанию без раздачи денег, гречки. Вынужден признать за ним честную победу", - пишет он.

Ранее движение ЧЕСНО включило Довгого в список "самых недобропорядочных" депутатов Рады.

Досрочные выборы в парламент прошли вчера, 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.

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