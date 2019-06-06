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06.06.2019, 18:17

Скифское золото. Суд Амстердама перенес дату принятия решения

Скифское золото. Суд Амстердама перенес дату принятия решения - Фото
Фото: EPA

Решение будет только в письменном виде, открытого заседания заседания не будет, уточнили в пресс-службе суда

Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о скифском золоте не 11 июня, как ожидалось, а 16 июля. Об этом сообщает Радио свобода.

Решение будет только в письменном виде, открытого заседания заседания не будет, уточнили в пресс-службе суда.

Сообщается, что решение обнародуют вместе с пресс-релизом на сайте Rechtspraak.nl в 11:00 по местному времени.

В марте Апелляционный суд Амстердама назвал ориентировочной датой вынесения решения по делу о скифском золоте 11 июня.

11 марта суд Амстердама начал рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции скифского золота, которое было отправлено из крымских музеев на выставку в Нидерландах до оккупации полуострова Россией.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение.

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Теги: амстердам, скифское золото, Крым
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