Сколько генералов в ВСУ: инфографика

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак - генерал-лейтенант (фото - Минобороны)

В Вооруженных Силах Украины служат 110 генералов, "а не 300 или 500, как порой пишут в соцсетях". Об этом пишет военное информагентство АрмiяInform.

В начале войны России против Украины в армии служило около 140 000 военнослужащих, что предполагало существование 157 штатных генеральских должностей. Сейчас численность ВСУ выросла до 250 000 человек.

"Казалось бы, пропорционально должна вырасти и генеральская когорта, да еще и в особый период. Однако пока в наших ВСУ служит всего 110 действующих генералов. <...> Вам решать, кому верить - фантазерам или официальным данным", - пишут в ведомстве.

Из всего объема генеральских должностей 110 действительно занимают генералы, а 47 - полковники.

В 2014-2019 годы в армии в среднем присваивали около 20 генеральских званий, тогда как в отдельные предыдущие годы - 30, 32 и даже 36.

За время войны в Донбассе погибли три генерала ВСУ.

"У Украины будет столько генералов, столько потребуется в зависимости от задач сектора обороны, имеющихся угроз и принятых штатных стандартов", - подчеркнули в Минобороны.

Для сравнения: генералами в офицерском корпусе армии США и ФРГ являются 0,5% военных, в Британии - 1,5%, в Италии - 1,6%, в Турции - 0,9%, а в Украине - 0,22%.

Три года назад в составе ВСУ было 118 генералов.

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