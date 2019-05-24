Сюр. Савченко назвала главу Генштаба трусом и передумала: видео

Подследственная нардеп Надежда Савченко, которая заявила, что хочет в команду президента Владимира Зеленского, извинилась за слова о новом главе Генштаба ВСУ Руслане Хомчаке. Об этом она написала в своем Facebook.

"Я приношу свои извинения начальнику Генерального штаба ВСУ генералу Хомчаку за то, что опираясь на слухи и мнение других людей, позволила себе комментировать в эфире телеканала 112 Украина его качества, как человека и командира, не будучи лично с ним знакома", - заявила она.

Она добавила, что не имела права на такие слова, "потому, что не участвовала в боях под Иловайском и не служила под его командованием", но это могут делать служившие с ним военные.

Иловайский котел она назвала его недоработкой стратегической операции.

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