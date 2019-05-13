В Раде скандал из-за Зеленского, Парубию вручили наручники: видео

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На согласительном совете депутатских групп нардепы требовали назначить инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского

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Народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета Рады и требовали рассмотреть вопрос о назначении даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

Куприй прервал Парубия, когда тот стал говорить о повестке дня с 14 мая.

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"Украинский народ ожидает определения даты инаугурации президента. Это вопрос номер один", - заявил он.

Нардеп положил на стол главе Рады наручники, "как символ нарушения закона".  "Вы будете отвечать за то, что вы делаете", - заявил он и покинул заседание.

Савченко, в свою очередь, предложила провести инаугурацию президента 19 или 20 мая. Она убеждена, "чем дольше мы будем оттягивать инаугурацию президента Зеленского, тем дольше будут сидеть политзаключенные в России".

Парубий сказал, что ему стыдно за действия депутатов из так называемого межфракционного объединения За Зеленского. Он отметил, что это дискредитирует украинский парламент и самого Зеленского.

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10 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления депутат от БПП Александр Сугоняко о назначении даты инаугурации Зеленского на 1 июня. Другой депутат от БПП Сергей Каплин провести провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Раде, а второй - 3 июня на Олимпийском. У Порошенко сказали, что действующего президента устроит любая дата.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий, наручники, рада, скандал, инаугурация, Виталий Куприй, 19 мая
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