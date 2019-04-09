В парламентское объединение "За Зеленского" вошел один депутат

Виталий Куприй (скриншот из видеозаписи)

В парламентское объединение "За Зеленского" в поддержку кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского вошел один народный депутат. Об этом сообщил из зала заседаний Верховной Рады корреспондент LIGA.net.

Сегодня председатель парламента Андрей Парубий объявил на пленарном заседании о создании межфракционного объединения "За будущего президента Украины Зеленского В.А."

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Спикер также сообщил, что руководителем и, как оказалось, единственным членом объединения избран депутат Виталий Куприй.

"К сожалению, ни одного другого депутата нет в перечне. Обращаюсь к Виталию Куприю, если есть еще депутаты, кроме вас, донесите список в аппарат, чтобы мы могли объявить, кто еще входит в объединение, кроме уважаемого депутата Куприя", - сказал Парубий.

Куприй является критиком нынешней власти, регулярно высмеивая президента Петра Порошенко и его команду в сетевых фотожабах.

31 марта 2019 года в первом туре за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%. 21 апреля состоится второй тур выборов.

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