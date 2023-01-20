"Сколько можно обсуждать, кто должен отправить Украине танки и когда" – сенатор США

Американские парламентарии независимо от партийной принадлежности преследуют одну цель – выгнать Россию из Украины, и для достижения этой цели украинским военным нужны танки. Об этом написал в Twitter сенатор США Линдси Грэм.

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Линдси Грэм сегодня находился в Киеве в составе делегации Сената США вместе с сенаторами Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаузом.

"Мы все втроем, один республиканец и два демократа, преследуем одну цель – выгнать русских из Украины. Для достижения этой цели украинским военным нужны танки", – подчеркнул Грэм.

Он также написал, что "устал от паршивого шоу вокруг того, кто собирается отправить танки и когда они собираются их отправить", в то время как "Путин пытается перерисовать карту Европы силой оружия" и "мировой порядок под угрозой".

"Немцам: Пошлите танки на Украину, потому что они им нужны. В ваших же национальных интересах, чтобы Путин проиграл в Украине. Администрации Байдена: отправить американские танки, чтобы другие последовали нашему примеру", – призвал сенатор.

В ночь на 20 января 2023 года президент США Джо Байден объявил о пакете помощи ВСУ на $2,5 млрд: в него войдут БМП Bradley, другое оборудование и боеприпасы.

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Сергій Бережний

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