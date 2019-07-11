Сколько украинские партии платят за рекламу в Facebook

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Социальная сеть Facebook опубликовала отчет, ответив на вопрос, сколько украинские партии платят за политическую рекламу в соцсети.

Доклад разместили в библиотеке рекламы Facebook, где социальная сеть публикует информацию о рекламе на политические, избирательные или общественные темы.

Согласно опубликованным данным - лидирует партия Святослава Вакарчука Голос. Там на рекламу в Facebook за последний месяц потратили $88 742. Только за 9 июля в Голосе перечислили $9 865 на рекламу в соцсети.

На втором месте партия пятого президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность, которая в июне-июле заплатила Facebook за продвижение своей страницы $66 672.

Партия Слуга народа за отчетный период потратила $27 625, продвигая себя в Facebook.

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В то же время, если партии отдельно спонсируют рекламу на других своих страницах или аккаунтах лидеров, эти данные не суммируются и публикуются отдельно.

Таким образом, "Голос" оплатил еще $10 801 за рекламу на странице Святослав Вакарчук.

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