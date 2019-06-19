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19.06.2019, 13:13

Опрос: сколько украинцев убеждены, что страна движется правильно

Опрос: сколько украинцев убеждены, что страна движется правильно - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным опроса соцгруппы Рейтинг, 77% респондентов готовы проголосовать на досрочных выборах в Верховную Раду

35% украинцев считают, что Украина движется в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцгруппой Рейтинг 8-12 июня 2019 года.

Социологи отметили, что 36% опрошенных - противоположного мнения, еще 30% - не определились.

"Больше тех, кто имеет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдается среди жителей юга, молодых респондентов, избирателей партий Слуга народа, Сила и честь, а также Голос. Зато сторонники партий Европейская солидарность и Оппозиционная платформа - За життя - наиболее пессимистичны в этом вопросе", - уточнили социологи.

77% респондентов выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 ujlf. Еще 12% отметили, что скорее готовы участвовать, 8% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Было опрошено 2 000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составила не более 2,2%. 

На досрочных парламентских выборах 21 июля за президентскую партию Слуга народа собираются отдать свои голоса 47,1% украинцев, которые определились с симпатиями и будут голосовать.

 

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Теги: Слуга народа, рейтинг, опрос, европейская солидарность, Опозиційна платформа - За життя, Сила и честь
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