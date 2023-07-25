Сколько ветеранов – неизвестно, психологической работы нет. Что показал аудит Минветеранов

Аудит Счетной палаты показал, что Министерство ветеранов неэффективно реализует политику предоставления услуг психологической реабилитации защитникам Украины.

Об этом в комментарии LIGA.net рассказал заместитель председателя Счетной палаты Андрей Майснер, отвечавший за проведение аудита.

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Счетная палата проверяла, насколько эффективно в 2019-2022 годах использовали деньги, направленные из государственного бюджета на комплексную психологическую реабилитацию пострадавших участников Революции Достоинства, антитеррористической операции и отражения вооруженной агрессии против Украины.

СПРАВКА. На программу реабилитации и реадаптации с 2019 по 2022 годы из госбюджета использовали почти 622 млн грн. Главные распорядители денег – Минветеранов и Минсоцполитики. Аудит показал: программу выполнили на 67,4%. Более 83 000 пострадавших защитников Украины не получили качественных, доступных и безвозмездных услуг по реабилитации и реадаптации.

За четыре года не сформирован ни полный пакет услуг по реабилитации и реадаптации, ни система их предоставления, говорит Майснер.

"Системной работы по психологической реабилитации ветеранов не существует. Реабилитация замещается термином "психологическая помощь". Для решения проблем здоровья ветеранов отправляют в санатории, где им предлагают курсы фиточаев и минеральных вод", – говорит Майснер.

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Общее количество ветеранов войны должным образом не учтено. Уполномоченные органы и учреждения не разработали стратегию перехода граждан от военной службы к гражданской жизни.

В Украине, по словам заместителя председателя Счетной палаты, недостаточно профессионального медицинского персонала, который может заниматься проведением психологической реабилитации.

26 июля Минветеранов должно представить план мероприятий по реализации государственной политики по психологической реабилитации защитников Украины с учетом рекомендаций Счетной палаты.

Украинское правительство одобрило механизм формирования резерва для работы в госорганах на деоккупированных территориях. В приоритете будут ветераны российско-украинской войны.

Абсолютное большинство (97%) имеющих собственный бизнес или желающих его иметь готовы взять на работу ветерана российско-украинской войны, свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг".

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