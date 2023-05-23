Украина создаст кадровый резерв для деоккупированных территорий: в приоритете ветераны

Украинское правительство одобрило механизм формирования резерва для работы в госорганах на деоккупированных территориях. В приоритете будут ветераны российско-украинской войны, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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23 мая Кабмин поддержал постановление об "экспериментальном проекте" по созданию резерва работников госорганов для деоккупированных территорий. 23 мая Кабмин поддержал постановление об "экспериментальном проекте" по созданию резерва работников госорганов для деоккупированных территорий.

В Минреинтеграции подчеркнули, что это позволит обеспечить кадрами военные администрации и другие госорганы.

Лица, желающие получить должности, будут заполнять электронную анкету. Затем Нацагентство по вопросам госслужбы будет рассматривать анкеты и проверять профподготовку кандидатов.

Приоритетное право на назначение будет иметь:

→ ветераны войны;

→ внутренне перемещенные лица;

→ лица, ранее занимавшие эти должности;

→ лица, имеющие опыт работы по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также в Минреинтеграции анонсируют проведение профессионального обучения лиц, зачисленных в резерв. В ведомстве ожидают, что резерв позволит в кратчайшие сроки после освобождения территорий возобновить работу госорганов на этих землях и ускорить реинтеграцию.

В феврале министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что власти решили уже начинать готовить кадровый резерв для Крыма, чтобы люди были готовы начинать работать сразу после освобождения полуострова от российских оккупантов.

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