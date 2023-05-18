Зеленский изменил состав Консультативного совета по деоккупации Крыма и Севастополя
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя.
Указ вносит изменения в список чиновников, которые входят в Консультативный совет согласно занимаемой ими должности, а также утверждает персональный список членов Консультативного совета.
Согласно этому списку, главой совета остается Зеленский, а в состав совета входят ряд действующих министров и их заместители, глава и сотрудники Офиса президента, секретарь СНБО, руководитель СБУ, руководители ряда комитетов Верховной Рады, уполномоченный парламента по правам человека, главы представительства президента в Крыму и прокуратуры Крыма, а также представители общественных организаций.
В новом составе Консультативного совета представлены члены Меджлиса крымскотатарского народа, в том числе Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Нариман Джелялов, который незаконно удерживается в заключении оккупантами.
Консультативный совет по Крыму был создан 15 августа 2022 года для координации мероприятий по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины. Назначением органа было преодоление последствий и возмещение ущерба, причиненного агрессией России Украине и ее гражданам.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем, – военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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