Зеленський змінив склад Консультативної ради з деокупації Криму та Севастополя
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя.
Указ вносить зміни до списку чиновників, які входять до Консультативної ради відповідно до посади, а також затверджує персональний список членів Консультативної ради.
Згідно з цим списком, головою ради залишається Зеленський, а до складу ради входять низка чинних міністрів та їхні заступники, голова та працівники Офісу президента, секретар РНБО, керівник СБУ, керівники низки комітетів Верховної Ради, уповноважений парламенту з прав людини, голови представництва президента у Криму та прокуратури Криму, а також представники громадських організацій.
У новому складі Консультативної ради представлені члени Меджлісу кримськотатарського народу, зокрема Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров та Наріман Джелялов, який незаконно утримується в ув'язненні окупантами.
Консультативна рада щодо Криму була створена 15 серпня 2022 року для координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України. Призначенням органу було подолання наслідків та відшкодування збитків, завданих агресією Росії Україні та її громадянам.
- Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою та дипломатією.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що дипломатичне рішення війни може полягати у поверненні до кордонів України на 2013 рік.
- Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може повернути Крим без боїв.
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