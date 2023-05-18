Зеленський змінив склад Консультативної ради з деокупації Криму та Севастополя

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя.

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Указ вносить зміни до списку чиновників, які входять до Консультативної ради відповідно до посади, а також затверджує персональний список членів Консультативної ради.

Згідно з цим списком, головою ради залишається Зеленський, а до складу ради входять низка чинних міністрів та їхні заступники, голова та працівники Офісу президента, секретар РНБО, керівник СБУ, керівники низки комітетів Верховної Ради, уповноважений парламенту з прав людини, голови представництва президента у Криму та прокуратури Криму, а також представники громадських організацій.

У новому складі Консультативної ради представлені члени Меджлісу кримськотатарського народу, зокрема Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров та Наріман Джелялов, який незаконно утримується в ув'язненні окупантами.

Консультативна рада щодо Криму була створена 15 серпня 2022 року для координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України. Призначенням органу було подолання наслідків та відшкодування збитків, завданих агресією Росії Україні та її громадянам.

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