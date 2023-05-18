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Зеленський змінив склад Консультативної ради з деокупації Криму та Севастополя

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 23:09
Зеленський змінив склад Консультативної ради з деокупації Криму та Севастополя - Фото
Володимир Зеленський (фото: пресслужба президента)

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя.

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Указ вносить зміни до списку чиновників, які входять до Консультативної ради відповідно до посади, а також затверджує персональний список членів Консультативної ради.

Згідно з цим списком, головою ради залишається Зеленський, а до складу ради входять низка чинних міністрів та їхні заступники, голова та працівники Офісу президента, секретар РНБО, керівник СБУ, керівники низки комітетів Верховної Ради, уповноважений парламенту з прав людини, голови представництва президента у Криму та прокуратури Криму, а також представники громадських організацій.

У новому складі Консультативної ради представлені члени Меджлісу кримськотатарського народу, зокрема Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров та Наріман Джелялов, який незаконно утримується в ув'язненні окупантами.

Консультативна рада щодо Криму була створена 15 серпня 2022 року для координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України. Призначенням органу було подолання наслідків та відшкодування збитків, завданих агресією Росії Україні та її громадянам.

Читайте також: Зеленський про звільнення Криму: Росія не зможе його вкрасти, цього разу ми їх знищимо

Сергій Бережний
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Володимир ЗеленськийкримСевастопольуказконсультативна рада
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