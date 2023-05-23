Україна створить кадровий резерв для деокупованих територій: в пріоритеті ветерани

Український уряд схвалив механізм формування резерву для роботи в держорганах на деокупованих територіях. В пріоритеті будуть ветерани російсько-української війни, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Сьогодні, 23 травня, Кабмін підтримав постанову про "експериментальний проєкт" щодо створення резерву працівників держорганів для деокупованих територій.

В Мінреінтеграції наголосили, що це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші держоргани.

Особи, які хочуть отримати посади, заповнюватимуть електронну анкету. Потім Нацагентство з питань держслужби розглядатиме анкети та перевірятиме профпідготовку кандидатів.

Пріоритетне право на призначення матимуть:

→ ветерани війни;

→ внутрішньо переміщені особи;

→ особи, які раніше обіймали ці посади;

→ особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також у Мінреінтеграції анонсують проведення професійного навчання осіб, зарахованих до резерву. У відомстві очікують, що резерв дасть змогу у найкоротші строки після звільнення територій відновити роботу держорганів на цих землях і прискорити реінтеграцію.

У лютому міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що влада ухвалила вже починати готувати кадровий резерв для Криму, щоб люди були готові починати працювати одразу після звільнення півострова від російських окупантів.

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