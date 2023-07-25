Скільки ветеранів – невідомо, психологічної роботи нема. Що показав аудит Мінветеранів

Аудит Рахункової палати показав, що Міністерство ветеранів неефективно реалізовує політику надання послуг з психологічної реабілітації захисникам України.

Про це у коментарі LIGA.net розповів заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер, який відповідав за проведення аудиту.

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Рахункова палата перевіряла, наскільки у 2019-2022 роках ефективно використовували гроші, спрямовані з державного бюджету на комплексну психологічну реабілітацію постраждалих учасників Революції Гідності, антитерористичної операції та відсічі збройної агресії проти України.

ДОВІДКА. На програму з реабілітації та реадаптації з 2019-го до 2022 року з держбюджету використали майже 622 млн грн. Головні розпорядники грошей – Мінветеранів і Мінсоцполітики. Аудит виявив: програму виконали на 67,4%. Понад 83 000 постраждалих захисників України не отримали якісних, доступних і безоплатних послуг з реабілітації та реадаптації.

За чотири роки не сформовані ані повний пакет послуг із реабілітації й реадаптації, ані система їх надання, каже Майснер.

"Системної роботи із психологічної реабілітації ветеранів не існує. Реабілітація заміщується терміном "психологічна допомога". Для вирішення проблем здоров’я ветеранів відправляють до санаторіїв, де їм пропонують курси фіточаїв та мінеральних вод", – каже Майснер.

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Загальна кількість ветеранів війни належним чином не облікована. Уповноважені органи та установи не розробили стратегії переходу громадян від військової служби до цивільного життя.

В Україні, за словами заступника голови Рахункової палати, бракує фахового медичного персоналу, який може займатись проведенням психологічної реабілітації.

26 липня Мінветеранів має представити план заходів для реалізації державної політики із психологічної реабілітації захисників України з урахуванням рекомендацій Рахункової палати.

Український уряд схвалив механізм формування резерву для роботи в держорганах на деокупованих територіях. В пріоритеті будуть ветерани російсько-української війни.

Абсолютна більшість (97%) тих, хто має власний бізнес або хотів його мати, готові взяти на роботу ветерана російсько-української війни, свідчать дані опитування групи "Рейтинг".

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