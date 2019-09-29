Скончался крымский сепаратист Мешков

Юрий Мешков (Фото: скриншот видео QHA media/Youtube)

Сегодня в России в больнице на 74-м году жизни умер крымский сепаратист Юрий Мешков, который c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года был президентом Крыма. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Отмечается, что две недели назад его после инсульта перевезли из больницы Турции в Московскую область.

Сообщается, что Мешков 1 сентября перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Медики ввели мужчину в искусственную кому. Он был выведен из нее примерно через сутки.

Его дочь Марианна рассказала, что у Мешкова возник конфликт с работниками отеля, так как ему с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса. Также сообщалось, что у пары украли деньги и документы.

Сообщается, что политика перевезли в Подмосковье 16 сентября. В ходе лечения, несмотря на воспаление легких, были заметны улучшения - он начал пытаться говорить.

По словам дочери, ранее сегодня Мешкова перевели в реанимацию после того, как на выходные оставили без наблюдения врачей.

В марте подконтрольный Кремлю так называемый центральный районный суд оккупированного Симферополя арестовал на двое суток Мешкова за "сопротивление сотрудникам полиции".