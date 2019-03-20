Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.03.2019, 06:20

В Симферополе арестовали экс-президента Крыма

В Симферополе арестовали экс-президента Крыма - Фото
Юрий Мешков

Юрию Мешкову дали двое суток ареста

Реклама
Реклама

Подконтрольный Кремлю так называемый центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за "сопротивление сотрудникам полиции"​. Об этом Крым.Реалии сообщил атаман "крымского казачества»" Сергей Акимов.

"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них два часа ему засчитают, когда его задержали 18 числа", – сказал Акимов.

Реклама

18 марта российские силовики в Симферополе задержали  Мешкова по заявлению неизвестного лица, что бывший крымский президент якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Позже его повезли на освидетельствование, однако, по словам Мешкова, следов алкогольного либо наркотического опьянения у него не обнаружили.

Лидер крымских сепаратистов Мешков был избран президентом Крыма 30 января 1994 года. Практически все время правления в автономии у него возникали конфликты с Верховным советом АРК. В марте 1995 года этот конфликт обострился, что едва не привело к вооруженным столкновениям. В ситуацию вмешался Киев, и 17 марта 1995 года Верховная Рада Украины отменила крымскую конституцию и еще около 40 законов автономии, в том числе об институте президентства.

После чего Мешков уехал в Россию, но в 2011 году приехал в Крым, где отметился рядом антиукраинских, сепаратистских заявлений, в связи с чем был объявлен персоной нон грата. 

12 марта 2014 года Мешков приехал в Крым, чтобы участвовать в псевдореферендуме 16 марта и проголосовать за "воссоединение с народом России".

В конце февраля 2019 года Мешков раскритиковал оккупантов за "предательство" России во время аннексии полуострова.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, арест, юрий мешков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 