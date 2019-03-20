В Симферополе арестовали экс-президента Крыма

Юрий Мешков

Подконтрольный Кремлю так называемый центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за "сопротивление сотрудникам полиции"​. Об этом Крым.Реалии сообщил атаман "крымского казачества»" Сергей Акимов.

"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них два часа ему засчитают, когда его задержали 18 числа", – сказал Акимов.

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18 марта российские силовики в Симферополе задержали Мешкова по заявлению неизвестного лица, что бывший крымский президент якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Позже его повезли на освидетельствование, однако, по словам Мешкова, следов алкогольного либо наркотического опьянения у него не обнаружили.

Лидер крымских сепаратистов Мешков был избран президентом Крыма 30 января 1994 года. Практически все время правления в автономии у него возникали конфликты с Верховным советом АРК. В марте 1995 года этот конфликт обострился, что едва не привело к вооруженным столкновениям. В ситуацию вмешался Киев, и 17 марта 1995 года Верховная Рада Украины отменила крымскую конституцию и еще около 40 законов автономии, в том числе об институте президентства.

После чего Мешков уехал в Россию, но в 2011 году приехал в Крым, где отметился рядом антиукраинских, сепаратистских заявлений, в связи с чем был объявлен персоной нон грата.

12 марта 2014 года Мешков приехал в Крым, чтобы участвовать в псевдореферендуме 16 марта и проголосовать за "воссоединение с народом России".

В конце февраля 2019 года Мешков раскритиковал оккупантов за "предательство" России во время аннексии полуострова.