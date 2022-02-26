"Слава Україні". Борис Джонсон обратился к украинцам и россиянам. Видео

Британский премьер Борис Джонсон выступил с обращением к украинцам и россиянам.

Войну в Украине Джонсон назвал трагедией и для России.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022

"Действия Путина ведут к полной изоляции России, отвергнутой остальным международным сообществом, под ударом жестких экономических санкций, столкнувшейся с ненужной и кровопролитной войной, которая приводит только к бесчисленным человеческим жертвам и мирных украинцев, и ваших солдат, которые больше никогда не увидят свои семьи", – сказал премьер Британии.

Он обратился к украинцам: "Люди Великобритании вместе с нашими украинскими братьями и сестрами перед лицом этого неоправданного нападения на вашу родину".

В обращении Джонсон сказал фразу на украинском и фразу на русском языке:

"Народу Украины: Слава Україні.

Народу России: Я не верю, что эта война идет от вашего имени".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.