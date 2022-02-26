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"Слава Україні". Борис Джонсон обратился к украинцам и россиянам. Видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 01:31
Борис Джонсон. Фото: flickr

Британский премьер Борис Джонсон выступил с обращением к украинцам и россиянам.

Войну в Украине Джонсон назвал трагедией и для России.

"Действия Путина ведут к полной изоляции России, отвергнутой остальным международным сообществом, под ударом жестких экономических санкций, столкнувшейся с ненужной и кровопролитной войной, которая приводит только к бесчисленным человеческим жертвам и мирных украинцев, и ваших солдат, которые больше никогда не увидят свои семьи", – сказал премьер Британии.

Он обратился к украинцам: "Люди Великобритании вместе с нашими украинскими братьями и сестрами перед лицом этого неоправданного нападения на вашу родину".

В обращении Джонсон сказал фразу на украинском и фразу на русском языке:

"Народу Украины: Слава Україні.

Народу России: Я не верю, что эта война идет от вашего имени".

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Катерина Амеліна
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Великобритания Борис Джонсон война с россией
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