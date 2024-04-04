"Слідство.Інфо": жена главы кибербезопасности СБУ купила квартиру за более чем 20 млн грн

В декларации Ильи Витюка указано, что квартира жены приобретена за 12 800 000 грн, то есть вдвое дешевле

Юлия и Илья Витюк (Скриншот: Слідство.Інфо)

Жена руководителя департамента киберразведки Службы безопасности Украины Ильи Витюка в прошлом году приобрела квартиру в элитном столичном жилом комплексе, рыночная стоимость которой – более 20 млн грн. Об этом узнали журналисты-расследователи "Слідство.Інфо".

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В декларации Витюка указано, что его жена Юлия во время большой войны стала владелицей квартиры в доме премиум-класса, говорится в материале.

Площадь жилья – 195 квадратных метров, рыночная стоимость такой квартиры с ремонтом может составлять около $1,5 млн.

На сайтах по продаже недвижимости квартиры без ремонта в этом ЖК стоят примерно $3000 за квадратный метр. Это почти втрое больше средней цены в столице, указывают журналисты.

По подсчетам "Слідство.Інфо", Юлии Витюк нужно было оплатить $585 000 за ее квартиру без ремонта. Или 21,5 млн грн по курсу на момент покупки.

В декларации Витюка указано, что эта квартира приобретена за 12,8 млн грн, то есть вдвое дешевле, говорится в расследовании.

Официально зарплата Витюка, согласно данным, указанным в декларации, составляет 1,8 млн грн в год. Юлия в свою очередь имеет бизнес.

Вскоре после того, как Витюк занял нынешний пост, Юлия открыла ФЛП, через который получила 9,4 млн грн прибыли в 2022 году и 13,4 млн грн — в 2023-м, отмечают журналисты.

Витюк отказалась общаться со "Слідство.Інфо".

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