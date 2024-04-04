Слідство.Інфо: дружина голови кібербезпеки СБУ купила квартиру вартістю понад 20 млн грн
Дружина очільника департаменту кіберрозвідки Служби безпеки України Іллі Вітюка торік придбала квартиру в елітному столичному житловому комплексі, ринкова вартість якої – понад 20 млн грн. Про це дізналися журналісти-розслідувачі Слідство.Інфо.
У декларації Вітюка вказано, що його дружина Юлія під час великої війни стала власницею квартири в будинку преміумкласу, йдеться у матеріалі.
Площа житла – 195 квадратних метрів, ринкова вартість такої квартири з ремонтом може становити майже $1,5 млн.
На сайтах із продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно $3000 за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці, вказують журналісти.
За підрахунками Слідство.Інфо, Юлії Вітюк треба було сплатити $585 000 за її квартиру без ремонту. Або 21,5 млн грн за курсом на момент купівлі.
У декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 800 000 грн, тобто удвічі дешевше, йдеться у розслідуванні.
Офіційно зарплата Вітюка, згідно з даними, вказаними у декларації, становить 1,8 млн грн на рік. Юлія своєю чергою має бізнес.
Невдовзі після того, як Вітюк обійняв нинішню посаду, Юлія відкрила ФОП, через який отримала 9,4 млн грн прибутку у 2022 році і 13,4 млн грн — у 2023-му, зазначають журналісти.
Вітюк відмовилась спілкуватися зі Слідство.Інфо.
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