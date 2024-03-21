Опитування: Половина українців покладають відповідальність за подолання корупції на президента

Ілюстративне фото: НАБУ

Майже половина українців вважають відповідальними за подолання корупції в Україні президента і його Офіс. Про це свідчать результати дослідження "Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність", оприлюдненого Національним агентством з питань запобігання корупції.

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Респондентів запитали: хто, на їхню думку, є відповідальним за подолання корупції в Україні. 47,5% населення та 48,3% опитаних з бізнес-сфери сказали, що глава держави та ОП.

36,9% населення та 32,4% бізнесу відповіли, що Національне антикорупційне бюро, 30,9% населення та 39,2% бізнесу назвали Верховну Раду.

Крім цього, в п'ятірку увійшли НАЗК (28,3% населення і 18,1% бізнесу), а також Кабмін і міністерства (21,8% населення і 25,1% бізнесу).

Інфографіка Нацагентства з питань запобігання корупції

Опитування також демонструє, що оцінка українцями антикорупційної діяльності органів влади у 2023 році дещо знизилася, порівнюючи з 2022-м. Найбільш ефективно у цій сфері, як вважають респонденти, працюють Служба безпеки України, президент та ОП, НАБУ, Державне бюро розслідувань і Національна поліція.

Інфографіка Нацагентства з питань запобігання корупції

Представники бізнес-сфери найвище оцінюють антикорупційну діяльність СБУ, НАБУ, ДБР, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Державної служби фінансового моніторингу.

Найгірше обидві категорії опитуваних оцінюють антикорупційну діяльність Кабміну, міністерств і Верховної Ради.

Інфографіка Нацагентства з питань запобігання корупції

Дослідження провела агенція Info Sapiens на замовлення НАЗК. Упродовж листопада-грудня 2023 року було проведено 2488 особистих інтерв’ю з населенням (максимальна похибка ±2%) і 1208 телефонних інтерв’ю з представниками бізнесу (максимальна похибка ±3%).

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять в перемогу України у війні. Лише 4% респондентів ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

20 березня соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування щодо обмеження прав українців за кордоном. 29% українців вважають, що треба позбавити деяких прав співгромадян, які виїхали з країни. Водночас 68% респондентів таку ініціативу не підтримують.

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