29% українців вважають, що треба обмежити права співгромадян за кордоном – опитування

Українці (Фото: ЕРА)

29% українців вважають, що треба позбавити деяких прав співгромадян, які виїхали за кордон. Водночас 68% респондентів таку ініціативу не підтримують, свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

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Під правами мається на увазі право голосувати, займати певні посади, вести господарську діяльність.

Соціологи запитали в українців, чи вважають вони, що потрібно позбавити прав тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях, і тих, хто виїхав за кордон.

54% опитаних вважають, що не варто застосовувати обмеження в правах для мешканців окупованих територій, ще 43% – мають протилежну думку.

Інфографіка: КМІС

Опитування проведене групою Рейтинг 18-24 жовтня 2023 року за підтримки Швейцарії через Відділ миру та прав людини. Опитано 2000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження про "об'єднаність української нації". Що українці дійсно об'єднані, вважають 69% опитаних. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

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