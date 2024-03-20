29% украинцев считают, что нужно ограничить права сограждан за границей – опрос

Украинцы (Фото: ЕРА)

29% украинцев считают, что нужно лишить некоторых прав уехавших за границу сограждан. В то же время 68% респондентов такую инициативу не поддерживают, свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

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Под правами подразумевается право голосовать, занимать определенные должности, вести хозяйственную деятельность.

Социологи спросили у украинцев, считают ли они, что нужно лишить прав тех, кто живет на временно оккупированных территориях и уехавших за границу.

54% опрошенных считают, что не стоит применять ограничения в правах для жителей оккупированных территорий, еще 43% имеют противоположное мнение.

Инфографика: КМИС

Опрос проведен группой Рейтинг 18-24 октября 2023 г. при поддержке Швейцарии через Отдел мира и прав человека. Опрошены 2000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

22 января 2024 года КМИС опубликовал исследование об "объединении украинской нации". Что украинцы действительно объединены, считают 69% опрошенных. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

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