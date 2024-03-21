Опрос: Половина украинцев возлагают ответственность за преодоление коррупции на президента

Иллюстративное фото: НАБУ

Почти половина украинцев считают ответственными за преодоление коррупции в Украине президента и его Офис. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Коррупция в Украине 2023: понимание, восприятие, распространенность", обнародованного Национальным агентством по предотвращению коррупции.

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Респондентов спросили: кто, по их мнению, ответственен за преодоление коррупции в Украине. 47,5% населения и 48,3% опрошенных из бизнес-сферы сказали, что глава государства и ОП.

36,9% населения и 32,4% бизнеса ответили, что Национальное антикоррупционное бюро, 30,9% и 39,2% бизнеса назвали Верховную Раду.

Кроме этого, в пятерку вошли НАПК (28,3% населения и 18,1% бизнеса), а также Кабмин и министерства (21,8% населения и 25,1% бизнеса).

Инфографика Нацагентства по предотвращению коррупции

Опрос также демонстрирует, что оценка украинцами антикоррупционной деятельности органов власти в 2023 году снизилась по сравнению с 2022-м. Наиболее эффективно в этой сфере, по мнению респондентов, работают Служба безопасности Украины, президент и ОП, НАБУ, Государственное бюро расследований и Национальная полиция.

Инфографика Нацагентства по предотвращению коррупции

Представители бизнес-сферы выше всего оценивают антикоррупционную деятельность СБУ, НАБУ, ГБР, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственной службы финансового мониторинга.

Хуже всего обе категории опрашиваемых оценивают антикоррупционную деятельность Кабмина, министерств и Верховной Рады.

Инфографика Нацагентства по предотвращению коррупции

Исследование провело агентство Info Sapiens по заказу НАПК. В ноябре-декабре 2023 года было проведено 2488 личных интервью с населением (максимальная погрешность ±2%) и 1208 телефонных интервью с представителями бизнеса (максимальная погрешность ±3%).

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

20 марта социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса об ограничении прав украинцев за границей. 29% украинцев считают, что нужно лишить некоторых прав уехавших из страны сограждан. В то же время 68% респондентов такую инициативу не поддерживают.

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