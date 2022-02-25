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Следующая ночь в Киеве будет сложной, россияне подошли вплотную – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 20:55

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что эта ночь, особенно под утро, будет сложной. Российские войска подошли вплотную к столице. Об этом он сказал в видеообращении в эфире телеканала Киев. 

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"Сейчас ситуация для Киева без преувеличения угрожающая. Следующая ночь, особенно под утро, будет сложной. Российские войска сейчас вплотную к столице... В городе — диверсионные группы", – сказал Кличко. 

Он сообщил, что под особый контроль взяты мосты города. На въезде в столицу и на мостах устанавливают специальные блоки.

По словам Кличко, 112 бригада территориальной обороны Киева полностью укомплектована. Решается вопрос о создании дополнительных подразделений защитников города.

Ранее сегодня Кличко сообщил, что Киев вступил в фазу обороны, горожан призывают не покидать помещений или укрытий.

В Киеве возле ТЭЦ-6 произошли взрывы.

Вадим Ребрина
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