Следующая ночь в Киеве будет сложной, россияне подошли вплотную – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что эта ночь, особенно под утро, будет сложной. Российские войска подошли вплотную к столице. Об этом он сказал в видеообращении в эфире телеканала Киев.

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"Сейчас ситуация для Киева без преувеличения угрожающая. Следующая ночь, особенно под утро, будет сложной. Российские войска сейчас вплотную к столице... В городе — диверсионные группы", – сказал Кличко.

Он сообщил, что под особый контроль взяты мосты города. На въезде в столицу и на мостах устанавливают специальные блоки.

По словам Кличко, 112 бригада территориальной обороны Киева полностью укомплектована. Решается вопрос о создании дополнительных подразделений защитников города.

Ранее сегодня Кличко сообщил, что Киев вступил в фазу обороны, горожан призывают не покидать помещений или укрытий.

В Киеве возле ТЭЦ-6 произошли взрывы.

Вадим Ребрина

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