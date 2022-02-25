В Киеве произошло пять взрывов возле ТЭЦ-6

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В Киеве возле ТЭЦ-6 произошли взрывы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Пять взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут у ТЭЦ-6. Аварийно спасательные службы следуют туда. Выясняем детали", –написал он в Телеграм.

ОБНОВЛЕНО В 22:00

ТЕЦ-6 работает в обычном режиме.

Сегодня, 25 февраля, Киев вступил в активную фазу обороны. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы оставаться дома и держать наготове "тревожный чемодан", документы и необходимый минимум вещей, чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия.

Наталия Медведева

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