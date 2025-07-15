Слідство.Інфо: Прокурора могут уволить из-за информации от жены в шоу "Супермама"

Близкие чиновника рассказали об активах, которые он не указал в декларации

Александр Малеев с женой (Фото: Instagram.com/maleyev)

Заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры Александра Малеева подали на увольнение якобы из-за незадекларированного жилья, которое Малеев арендует для своей семьи. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

Решение приняла 9 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. Комиссия не назвала причин подачи заявления, которое должно быть подтверждено Офисом генерального прокурора.

Журналисты Слідство.Інфо обратили внимание на один из выпусков проекта "Супермама" на телеканале СТБ, который вышел в ноябре 2024 года. В нем приняли участие жена чиновника Анна Малеева и его бывшая жена Татьяна Малеева.

В шоу обе женщины рассказали о съемном жилье, в котором проживают их семьи и за которое, по их словам, платит Александр Малеев. В случае Анны речь шла об аренде дома в Буче, в случае Татьяны – квартиры.

Первая женщина не назвала стоимость аренды дома, однако журналисты оценивают ее примерно в $3000. В то же время бывшая жена назвала сумму расходов: 15 000 гривен за аренду и 30 000 гривен на содержание общих детей ежемесячно.

В ежегодной декларации за 2024 год прокурор не указал, что арендует оба помещения. Также в декларации отсутствуют данные о ряде других расходов, о которых рассказывали близкие Малеева в программе СТБ.

Слідство.Інфо отмечает, что дом, который арендует прокурор, расположен на территории природного заповедника, где строительство запрещено. За контроль за строительством на территории заповедника отвечает Специализированная экологическая прокуратура, которую возглавляет Малеев.

В декларации за 2024 год Александр Малеев указал четыре квартиры и нежилое помещение в Одессе и Киеве. В апреле 2025 года супруги также завершили строительство еще одной квартиры в Одессе.

Доход Малеева от Офиса генеральной прокуратуры за 2024 год составил более 1,3 млн грн.