Слідство.Інфо: Прокурора подано на звільнення через інформацію від жінки у шоу "Супермама"

Близькі посадовця розповіли про активи, які він не вказав у декларації

Олександр Малєєв з дружиною (Фото: Instagram.com/maleyev)

Заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва подано на звільнення нібито через незадекларовані помешкання, які Малєєв орендує для родини. Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Рішення ухвалила кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 9 липня. Комісія не назвала причини подання, яке має затвердити Офіс генерального прокурора.

Журналісти Слідство.Інфо звернули увагу на один з випусків проєкту "Супермама" на телеканалі СТБ, що вийшов у листопаді 2024 року. В ньому взяли участь дружина посадовця Ганна Малєєва та його колишня дружина Тетяна Малєєва.

У шоу обидві жінки розповіли про орендоване житло, в яких мешкають родини і за яке, за їхніми словами, сплачує Олександр Малєєв. У випадку Ганни йшлося про оренду будинку у Бучі, у випадку Тетяни – квартири.

Перша жінка не назвала вартість оренди будинку, втім журналісти оцінюють її у близько $3000. Натомість колишня дружина назвала суму витрат: 15 000 грн за оренду та 30 000 грн на утримання спільних дітей щомісяця.

В щорічній декларації за 2024 рік прокурор не вказав, що орендує обидва помешкання. Також в декларації відсутні дані про низку інших витрат, про які розповідали близькі Малєєва у програмі СТБ.

Слідство.Інфо зазначає, що будинок, який орендує прокурор, розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене. За контроль будівництва на території фонду відповідає Спеціалізована екологічна прокуратура, яку очолює Малєєв.

У декларації за 2024 рік Олександр Малєєв задекларував чотири квартири та нежитлове приміщення в Одесі й Києві. У квітні 2025 року подружжя також завершило будівництво ще однієї квартири в Одесі.

Дохід Малєєва від Офісу генеральної прокуратури за 2024 рік становив понад 1, 3 млн грн.