"Слишком мягкий". Советник Ермака объяснил увольнение Трофимова из Офиса президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "накопились определенные недоработки в региональной модерации"

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Сергей Трофимов действительно уволен с должности первого заместителя главы президентского Офиса, поскольку "несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории". Об этом в комментарии LIGA.net заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Причины очевидны. И здесь нет никакой скрытой интриги. У нас ведь накопились определенные недоработки в региональной модерации, часть из которых негативно отразилась на коммуникациях Офиса и местных органов власти", – отметил Подоляк.

По его словам, то, что "региональные элиты иногда слишком уж вольно трактуют ключевые принципы разделения властей и позволяют себе чрезмерную негативизацию отдельных государственных инициатив, виноват далеко не только" Трофимов.

"Скорее, чрезмерная публичная агрессия отдельных представителей органов власти – следствие не до конца отработанных пакетов так называемых "децентрализационных законов". Трофимов, как мне кажется, несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории", – подчеркнул Подоляк.

Он уточнил, что Трофимов остается в команде и назначен советником президента, круг его компетенций и ответственности "сейчас окончательно определяется".

Вместо Трофимова региональную политику теперь будет курировать замглавы ОП Кирилл Тимошенко, сообщили LIGA.net два собеседника во руководстве фракции Слуга народа.

4 ноября президент Владимир Зеленский уволил Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента.

Арина Толина , Юрий Смирнов

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