Словаки просили о референдуме по отмене санкций против России. Президент отказал

5 мая на сайте президента Словакии появилась петиция с призывом провести референдум по отмене санкций против России

Петер Пеллегрини (Фото: ЕРА)

Президент Словакии Петер Пеллегрини не поддержал призыв провести референдум об отмене санкций против России. Об этом говорится в ответе на соответствующую петицию.

Петиция появилась на сайте президента Словакии еще 5 мая.

"Согласны ли вы с тем, чтобы Словацкая Республика не применяла санкции в отношении Российской Федерации, которые вредят словацким гражданам, предпринимателям и бизнесменам?", – говорилось в документе.

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Пеллегрини подчеркнул, что санкции против России принимаются единогласно всеми странами-членами ЕС. Без согласия Словакии, такие решения не могут быть приняты.

"Если Словакия в референдуме решит отклонить санкции против Российской Федерации, она решит отклонить то, за что сама проголосовала из-за своего премьер-министра на европейском уровне", – заявил он.

В процессе принятия санкций Словакия тщательно оценивает их потенциальное влияние на экономику, торговлю и двусторонние отношения с другими странами, и не поддерживает меры, противоречащие собственным интересам, безопасности или суверенитету Словакии, добавил президент.

По словам Пеллегрини, президент Словацкой Республики обязан проверить петицию на соответствие законам и Конституции.

"После анализа я вынужден отказать в объявлении референдума из-за трех основных неточностей в вопросе. Первая – непонятно, что означает "Словацкая Республика" (только государственные органы или все граждане и предприниматели). Вторая – неясность в отношении санкций: это только санкции против государства Россия или и других лиц и компаний. Третья – проблема определения ущерба от санкций для словацких граждан и предпринимателей и отсутствие четких критериев для оценки. Поэтому референдум провести невозможно", – подытожил он.