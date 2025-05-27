Фицо отреагировал на заявление Мерца о необходимости давления на Словакию и Венгрию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неприемлемым заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, считающего необходимым оказывать давление на Будапешт и Братиславу. Свой ответ премьер Словакии опубликовал в социальной сети Facebook.
"Словакия – не маленький ученик, которого нужно учить. Суверенные позиции Словакии не вытекают из тщеславия, а основываются на наших национально-государственных интересах", – заявил Фицо.
Он подчеркнул, что "политика единственно правильных обязательных взглядов – это отрицание суверенитета и демократии".
"Если вы послушаете эти агрессивные замечания, у меня создается впечатление, что мы вступаем не в хорошие времена. Слова канцлера Германии абсолютно неприемлемы в современной Европе", – добавил премьер Словакии.
Он задал вопрос, будет ли наказание, если Братислава не прислушается. В то же время Фицо отметил, что это не путь "к единству и сотрудничеству".
Политик выразил надежду, что стороны смогут прояснить этот вопрос, и заявил, что такой стиль коммуникации – контрпродуктивный.
26 мая Мерц заявил о намерениях усилить давление на правительства Венгрии и Словакии, имеющие пророссийские позиции.
- 13 февраля 2025 года Фицо запостил фото с Путиным и назвал Украину и ЕС "неудачниками".
- 20 марта премьер Словакии заявил, что его страна может ветировать новые санкции ЕС против России, если они будут угрожать "мирному процессу" в отношении войны в Украине.