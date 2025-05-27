Фицо отреагировал на заявление Мерца о необходимости давления на Словакию и Венгрию

Роберт Фицо утверждает, что такой стиль коммуникации является контрпродуктивным

Роберт Фицо (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неприемлемым заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, считающего необходимым оказывать давление на Будапешт и Братиславу. Свой ответ премьер Словакии опубликовал в социальной сети Facebook.

"Словакия – не маленький ученик, которого нужно учить. Суверенные позиции Словакии не вытекают из тщеславия, а основываются на наших национально-государственных интересах", – заявил Фицо.

Он подчеркнул, что "политика единственно правильных обязательных взглядов – это отрицание суверенитета и демократии".

"Если вы послушаете эти агрессивные замечания, у меня создается впечатление, что мы вступаем не в хорошие времена. Слова канцлера Германии абсолютно неприемлемы в современной Европе", – добавил премьер Словакии.

Он задал вопрос, будет ли наказание, если Братислава не прислушается. В то же время Фицо отметил, что это не путь "к единству и сотрудничеству".

Политик выразил надежду, что стороны смогут прояснить этот вопрос, и заявил, что такой стиль коммуникации – контрпродуктивный.

26 мая Мерц заявил о намерениях усилить давление на правительства Венгрии и Словакии, имеющие пророссийские позиции.