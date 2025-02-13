Фицо запостил фото с Путиным и назвал Украину и ЕС "неудачниками"

Роберт Фицо считает, что в переговорах по урегулированию войны будут участвовать только Дональд Трамп и Владимир Путин

Роберт Фицо (Фото: Jakub Gavlak/EPA)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление по урегулированию войны, назвав Европейский Союз и Украину "неудачниками". Свое мнение словацкий премьер выразил в социальной сети Facebook, свою публикацию он сопроводил фото с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Фицо написал, что изначально имел другое мнение о войне России против Украины, чем абсолютное большинство премьер-министров стран ЕС. По его словам, применение российской военной силы было нарушением международного права, но Россия якобы имела для этого серьезные причины.

"Я поддерживал все мирные планы и немедленное прекращение боевых действий. Когда он был на столе в апреле 2022 года, Запад запретил его Украине. Потому что наивно считал, что продолжение войны ослабит Россию политически и экономически", – написал премьер Словакии.

"По уровню неудачников ЕС рядом с Украиной", – добавил Фицо и аргументировал это тем, что Европа якобы не имеет собственного мнения по принципиальным вопросам внешней политики, а в вопросе войны РФ против Украины "лишь слепо копировала администрацию 46-го президента США Джо Байдена".

"В ЕС мы не имеем представления о том, что на самом деле происходит в отношениях между США и Россией, которые являются решающими для прекращения военного конфликта. Я не знаю, не звучит ли это немного смущенно, когда некоторые страны-члены ЕС и институты ЕС требуют сегодня места за столом мирных переговоров", — продолжил Фицо.

Премьер Словакии вспомнил, что накануне после разговора с Путиным президент США Дональд Трамп позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и рассказал, "что его ждет". А с руководством ЕС американский президент не пообщался, акцентировал он.

"ЕС должен будет быстро отрезвить от своего военного безумия и осознать, что он должен быть суверенным в своих взглядах и отношениях, чтобы выжить. Иначе он попадет в глубокий кризис", – утверждает Фицо.

Он выразил мнение, что в переговорах по урегулированию войны в Украине примут участие только Трамп и Путин. Кроме того, американский президент якобы потребует от Украины вернуть средства, выделенные Байденом. По его словам, Трамп заставит Европу покупать еще больше газа и нефти в США, а также увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

"Путину останется территория в Украине, которую он военно контролирует, и гарантия того, что Украина никогда не станет членом НАТО. А как насчет Украины? Она потеряет треть территории, свои недра, никогда не будет в НАТО, на ее территории будут чужие армии", – утверждает Фицо.

Он добавил, что о действующем мировом порядке следует забыть. А Евросоюз, по его мнению, должен "немедленно начать следовать старой истине, что будущее можно предсказать лучше, если начать над ним активно работать".

Фицо подчеркнул, что именно об этом он якобы разговаривал с диктатором РФ.

Фото: Facebook-аккаунт Роберта Фицо