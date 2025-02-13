Фіцо запостив фото з Путіним і назвав Україну та ЄС "невдахами"

Роберт Фіцо вважає, що у перемовинах щодо врегулювання війни братимуть участь лише Дональд Трамп і Володимир Путін

Роберт Фіцо (Фото: Jakub Gavlak/EPA)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну заяву щодо врегулювання війни, назвавши Європейський Союз та Україну "невдахами". Свою думку словацький прем'єр висловив у соціальній мережі Facebook, публікацію він супроводив фото з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Фіцо написав, що з самого початку мав іншу думку про війну Росії проти України, ніж абсолютна більшість прем’єр-міністрів країн ЄС. За його словами, застосування російської військової сили було порушенням міжнародного права, але Росія нібито мала для цього серйозні безпекові причини.

"Я підтримував усі мирні плани та негайне припинення бойових дій. Коли він був на столі у квітні 2022 року, Захід заборонив його Україні. Бо наївно вважав, що продовження війни послабить Росію політично й економічно", – написав прем’єр Словаччини.

"За рівнем невдах ЄС поруч з Україною", – додав Фіцо й аргументував це тим, що Європа нібито не має власної думки щодо принципових питань зовнішньої політики, а у питання війни РФ проти України "лише сліпо копіювала адміністрацію 46-го президента США Джо Байдена".

"В ЄС ми не маємо уявлення про те, що насправді відбувається у відносинах між США та Росією, які є безумовно вирішальними для припинення військового конфлікту. Я не знаю, чи це не звучить трохи збентежено, коли деякі країни-члени ЄС та інституції ЄС вимагають сьогодні місця за столом мирних переговорів", – продовжив Фіцо.

Прем'єр Словаччини згадав, що напередодні після розмови з Путіним президент США Дональд Трамп зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському і розповів, "що на нього чекає". А з керівництвом ЄС американський президент не поспілкувався, акцентував він.

"ЄС повинен буде швидко протверезіти від свого військового божевілля й усвідомити, що він повинен бути суверенним у своїх поглядах і ставленнях, щоб вижити. Інакше він потрапить у глибоку кризу", – стверджує Фіцо.

Він висловив думку, що у перемовинах щодо врегулювання війни в Україні братимуть участь лише Трамп і Путін. Крім того, американський президент нібито вимагатиме від України повернути кошти, виділені Байденом. Також, за його словами, Трамп змусить Європу купувати ще більше газу та нафти у США, а також збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

"Путіну залишиться територія в Україні, яку він військово контролює, і гарантія того, що Україна ніколи не стане членом НАТО. А як щодо України? Вона втратить третину території, свої надра, ніколи не буде в НАТО, на її території будуть чужі армії", – стверджує Фіцо.

Він додав, що про чинний світовий порядок варто забути. А Євросоюз, на його думку, повинен "негайно почати слідувати старій істині, що майбутнє можна передбачити найкраще, якщо почати над ним активно працювати".

Фіцо наголосив, що саме про це він нібито розмовляв з диктатором РФ.

Фото: Facebook-акаунт Роберта Фіцо