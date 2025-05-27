Фіцо відреагував на заяву Мерца щодо необхідності тиску на Словаччину та Угорщину

Роберт Фіцо стверджує, що такий стиль комунікації є контрпродуктивним

Роберт Фіцо (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав неприйнятною заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який вважає необхідним тиснути на Будапешт та Братиславу. Свою відповідь прем’єр Словаччини опублікував у соціальній мережі Facebook.

"Словаччина – не маленький учень, якого потрібно навчати. Суверенні позиції Словаччини не випливають із марнославства, а ґрунтуються на наших національно-державних інтересах", – заявив Фіцо.

Він наголосив, що "політика єдино правильних обов’язкових поглядів – це заперечення суверенітету і демократії".

"Якщо ви послухаєте ці агресивні зауваження, у мене складається враження, що ми вступаємо не в добрі часи. Слова канцлера Німеччини абсолютно неприйнятні в сучасній Європі", – додав прем’єр Словаччини.

Він поставив питання, чи буде покарання, якщо Братислава не дослухається. Водночас Фіцо зазначив, що це не шлях "до єдності та співпраці".

Політик висловив сподівання, що сторони зможуть прояснити це питання, й заявив, що такий стиль комунікації – контрпродуктивний.

26 травня Мерц заявив про наміри посилити тиск на уряди Угорщини та Словаччини, які мають проросійські позиції.