Мерц вважає, що потрібен тиск на Угорщину та Словаччину через їхню політику щодо Росії

Німецький канцлер заявив, що ЄС має достатньо інструментів для тиску на обидва уряди – Угорщини та Словаччини

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА / TOMS KALNINS)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про наміри посилити тиск на уряди Угорщини та Словаччини, які мають проросійські позиції. Про це повідомляє n-tv.

"Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо вони й надалі дотримуватимуться цього [проросійського] курсу. Водночас ми не можемо допустити, щоб рішення всього Євросоюзу залежали від такої незначної меншості", – сказав очільник німецького уряду, маючи на увазі гальмування обома державами санкційної політики ЄС щодо Росії.

Мерц зазначив, що минулого тижня мав розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За його словами, ЄС має достатньо інструментів для тиску на обидва уряди – Угорщини та Словаччини. До них, зокрема, належать провадження за порушення принципів верховенства права.

"Завжди існує також можливість позбавити їх фінансування з європейських фондів", – додав канцлер Німеччини.