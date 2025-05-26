Мерц вважає, що потрібен тиск на Угорщину та Словаччину через їхню політику щодо Росії
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про наміри посилити тиск на уряди Угорщини та Словаччини, які мають проросійські позиції. Про це повідомляє n-tv.
"Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо вони й надалі дотримуватимуться цього [проросійського] курсу. Водночас ми не можемо допустити, щоб рішення всього Євросоюзу залежали від такої незначної меншості", – сказав очільник німецького уряду, маючи на увазі гальмування обома державами санкційної політики ЄС щодо Росії.
Мерц зазначив, що минулого тижня мав розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За його словами, ЄС має достатньо інструментів для тиску на обидва уряди – Угорщини та Словаччини. До них, зокрема, належать провадження за порушення принципів верховенства права.
"Завжди існує також можливість позбавити їх фінансування з європейських фондів", – додав канцлер Німеччини.
- 14 лютого 2025 року Угорщина заблокувала початок першого етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу щодо верховенства права, який має назву "Основи".
- 2 травня Орбан заявив, що вступ України до ЄС нібито зруйнує угорську економіку, а чинні проблеми в економіці країни пояснив впливом російсько-української війни.
- 12 травня Стефанчук закликав зняти штучні перепони для початку переговорів про членство України в ЄС.
- 13 травня стало відомо, що Європейський Союз обговорює способи зупинити блокування Угорщиною початку переговорів про членство України в організації.