Німецькі депутати закликають главу МЗС домогтися позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Євродепутати Даніель Фройнд та Моріц Кернер звернулися до Йоганна Вадефуля із закликом призупинити голос Угорщини у Раді ЄС

Йоганн Вадефуль (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Двоє депутатів Європарламенту від Німеччини закликають міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля вплинути на призупинення голосу Угорщини в Раді Євросоюзу в питаннях, які стосуються заморожених російських активів та санкцій проти країни-агресорки. Про це пише Spiegel.

У Брюсселі, зокрема, чекають на рішення щодо подовження замороження російських активів. Крім того, планується ухвалити новий, вже 18-й за рахунком, масштабний пакет санкцій проти РФ. Однак досягнення єдності серед країн ЄС може ускладнити позиція уряду Угорщини, який зберігає прихильність до Москви, зазначають журналісти.

Євродепутати Даніель Фройнд та Моріц Кернер звернулися до Вадефуля: "Протягом багатьох років ми спостерігаємо систематичний демонтаж верховенства права, ерозію демократичних інститутів і створення корумпованого апарату влади".

Вони посилаються на коаліційну угоду між ХДС і СДПН, у якій наголошується на необхідності "набагато рішучіше використовувати наявні механізми захисту", зокрема можливість позбавлення права голосу в Раді ЄС.