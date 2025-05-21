Група євродепутатів закликала заморозити все фінансування Угорщини "за російський шлях"

Також депутати збирають підписи під петицію про вжиття щодо Угорщини правових заходів

Віктор Орбан (Фото: NEIL HALL/EPA)

Робоча група Європейського парламенту з боротьби з корупцією звернулася до Європейської комісії із петицією, яка вимагає заморозки всієї допомоги ЄС Угорщині за систематичні порушення прав і свобод. Про це повідомляє YLE.

Як повідомив депутат Європарламенту Ееро Хейнялуома, який є членом групи та одним із підписантів петиції, після того, як раніше були заморожені 20 млрд євро європейських субсидій для Угорщини, ситуація лише погіршилася.

"Угорщина насправді нічого не зробила після початку. Вона не виконала обіцянок щодо покращення механізмів верховенства права", – сказав він.

За словами Хейнялуоми, уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переслідує суддів і намагається перешкодити функціонуванню незалежного суду.

Крім того, цієї весни Угорщина схвалила нове законодавство, яке обмежує свободу зібрань.

Угорщина також ухвалила закон, який дозволяє владі перевіряти рахунки неурядових організацій на предмет можливого іноземного походження коштів.

Напередодні виборів до ЄС Угорщина заморозила всі кошти багатьох опозиційних партій під приводом того, що влада з'ясовує їх походження. Таким чином уряд перешкоджав партіям проводити передвиборчу кампанію.

"Водночас корупція поширилася масово. Це російський шлях", – заявив Хейнялуома.

За його словами, попри заморожені субсидії, Угорщина продовжує отримувати інші кошти ЄС. Наприклад, на сільське господарство та наукові дослідження.

Депутати Європарламенту також збирають підписи для наступної петиції. У листі, ініційованому віцепрезиденткою Європейського парламенту Софі Вільмес, міститься заклик до вжиття правових заходів проти Угорщини. Причина – втручання в діяльність неурядових організацій.